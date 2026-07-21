Ser o melhor do Mundial faz de Rodri o melhor jogador do mundo em 2026?

A eleição de Rodri como melhor jogador do Campeonato do Mundo de 2026 levou alguns adeptos a pensar que o médio espanhol, capitão de ‘La Roja’, passou automaticamente a ser o melhor futebolista do mundo este ano. Nas redes sociais do DIÁRIO, um leitor questionou mesmo: "Desde quando este jogador é o melhor do mundo?". Mas será que a distinção conquistada no Mundial permite tirar essa conclusão?

A resposta exige distinguir prémios diferentes. Rodri recebeu a Bola de Ouro do Mundial, troféu atribuído ao melhor jogador da competição. Trata-se de um galardão que distingue o desempenho ao longo do Campeonato do Mundo e que não deve ser confundido com a Bola de Ouro atribuída pela revista France Football nem com o prémio The Best, entregue pela FIFA, ambos destinados a eleger o melhor jogador do ano.

É verdade que Rodri conquistou a Bola de Ouro em 2024, curiosamente no ano em que a Espanha se sagrou campeã da Europa e o jogador foi eleito o melhor do torneio. No entanto, essa distinção não significa que volte a vencer o prémio em 2026 apenas por ter sido eleito o melhor jogador do Mundial. A atribuição da Bola de Ouro da France Football e do The Best resulta de uma avaliação global e só será conhecida nos próximos meses.

A Bola de Ouro de 2026 já tem data e local definidos. A 70.ª edição da cerimónia realiza-se a 26 de Outubro, em Londres, Inglaterra. Desde 2019, o evento decorria no Teatro du Châtelet, em Paris, mas este ano muda-se pela primeira vez para a capital inglesa, numa homenagem a Stanley Matthews, o primeiro vencedor do troféu há 70 anos. Organizada pela revista France Football desde 1956, a Bola de Ouro apenas não foi atribuída em 2020 devido à pandemia de Covid-19.

Também o prémio The Best ainda não foi entregue. A cerimónia de 2026 decorrerá no Dubai. Na edição de 2025, realizada em Doha, no Qatar, Ousmane Dembélé foi distinguido como melhor jogador do ano, sucedendo a Vinicius Júnior. De resto, nesse ano de 2024, Rodri, que tinha sido campeão da Europa por Espanha e o melhor jogador do Euro’2024, ficou em 2.º lugar no The Best.

A imprensa desportiva internacional já começou, entretanto, a apontar os principais candidatos às duas distinções. O Mundial continua a ter um peso importante na avaliação, pelo que Rodri surge entre os favoritos. Ainda assim, a disputa está longe de estar decidida.

Ousmane Dembélé foi uma das figuras da nova conquista da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, onde também voltou a ser campeão francês, além de ter alcançado as meias-finais do Mundial. Kylian Mbappé, apesar de uma época menos conseguida no Real Madrid, terminou o Campeonato do Mundo como melhor marcador, com 10 golos, passando igualmente a ser o melhor marcador da história dos Mundiais, com 22.

Harry Kane somou 61 golos em 51 jogos pelo Bayern Munique e conduziu a seleção inglesa ao terceiro lugar. Lionel Messi despediu-se dos Campeonatos do Mundo como vice-campeão e segundo melhor marcador da competição, com oito golos. Entre os nomes apontados figuram ainda o inglês Jude Bellingham, o norueguês Erling Haaland e o português Vitinha que, apesar do Mundial abaixo das expectativas de Portugal, voltou a assumir um papel determinante no PSG.

Em suma, ser eleito o melhor jogador do Campeonato do Mundo não significa, automaticamente, ser o melhor jogador do mundo nesse ano. A distinção conquistada por Rodri reconhece apenas o desempenho ao longo do Mundial’2026. Já a eleição do melhor futebolista do ano será decidida mais tarde, através da Bola de Ouro da France Football e do prémio The Best da FIFA, distinções que assentam numa avaliação mais abrangente de toda a época desportiva e não apenas do rendimento numa única competição.

Assim, é falso afirmar que Rodri já pode ser considerado o melhor jogador do mundo em 2026. Para já, foi distinguido como o melhor jogador do Campeonato do Mundo.