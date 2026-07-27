China resgata 47 marinheiros de navio vietnamita afundado e prossegue buscas

O Governo chinês informou hoje que já foram resgatados 47 dos 62 marinheiros que se encontravam a bordo do navio vietnamita que se afundou na noite de sexta-feira em águas do mar do Sul da China.

O porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Lin Jian atualizou, numa conferência de imprensa, o número de sobreviventes, que passou de 44 para 47, e indicou que todos já foram entregues de forma ordenada às autoridades vietnamitas.

"Depois de ter sido conhecida a situação de perigo em que o navio se encontrava, a parte chinesa iniciou de imediato operações de resgate, um gesto pelo qual a parte vietnamita expressou o seu agradecimento", afirmou Lin.

Segundo a televisão estatal chinesa CCTV, o navio 'Nanhaijiu 115', operado pelo ministério dos Transportes, detetou um sinal luminoso de emergência e localizou dois grupos de botes salva-vidas que foram arrastados para águas próximas do recife Fiery Cross, conhecido na China como Yongshu, permitindo o resgate inicial de vários marinheiros de nacionalidade vietnamita.

Apesar dos esforços realizados, vários tripulantes continuam desaparecidos, pelo que as operações de busca e salvamento prosseguem.