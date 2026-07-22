Participação de 90% em nova jornada de exames nacionais da 2.ª fase

Os Exames Finais Nacionais da 2.ª fase do Ensino Secundário de Matemática B, Matemática Aplicada às Ciências Sociais, Filosofia e Matemática A decorreram esta quarta-feira, em várias escolas da Região, registando taxas de participação próximas dos 90%, informou a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, em nota à imprensa.

No exame de Matemática B, realizado em 11 escolas, participaram 59 dos 65 alunos inscritos (90,8%). Já a prova de Matemática Aplicada às Ciências Sociais foi efectuada por 86 dos 93 inscritos, em 14 escolas, correspondendo a uma participação de 92,5%.

Quanto ao exame de Filosofia, realizaram a prova 76 dos 87 alunos inscritos (87,4%), enquanto o exame de Matemática A contou com a participação de 182 dos 203 inscritos (89,7%), também distribuídos por 14 estabelecimentos de ensino.