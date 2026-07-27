'Noite Aberta' da Estação de Biologia Marinha aborda a vida nocturna das aves marinhas

A primeira 'Noite Aberta' deste ano da Estação de Biologia Marinha do Funchal acontece esta sexta-feira, 31 de Julho, pelas 21h30, tendo como tema de palestra a vida nocturna das aves marinhas da Madeira, capturadas em voo pela lente do fotógrafo profissional de vida selvagem Bart Vercruysse, da Bélgica.

Há 14 anos o fotógrafo teve a ideia de 'captar' as 25 espécies de aves marinhas do Paleártico Ocidental em voo nocturno quando aproximavam-se da sua área de reprodução. Esta é a sua quinta visita à Madeira, numa tentativa de fotografar a última espécie em falta, a freira-da-madeira, 'Pterodroma madeira'.

Nesta 'Noite Aberta', com o tema 'Petrels by Night', será contada a história da observação nocturna de aves marinhas e ilustrada com imagens e vídeos únicos, tornando visível a vida nocturna invisível das aves marinhas.

Antes da palestra, é será realizada uma visita guiada à Estação de Biologia Marinha do Funchal, com início às 20 horas (marcações obrigatórias através do e-mail [email protected]).

A iniciativa foi instituída praticamente desde o início de funcionamento da Estação, há mais de 20 anos e encontra-se inserida no no programa educativo da Câmara Municipal do Funchal.

Desde 2021, mais de 600 pessoas participaram na actividade, que se realiza três vezes por ano, nos meses de Verão.

Estes eventos pretendem dar a conhecer a Estação e o seu trabalho, através de visitas guiadas (às 20:00) e palestras (às 21:30), feitas fora do horário normal de trabalho, de modo a permitir o acesso do público trabalhador. A palestra é feita por investigadores ou outros profissionais, que apresentam a sua actividade na área do mar. Deste modo a Estação contribui para o aumento da literacia sobre o oceano.

As 'Noites Abertas' destinam-se a qualquer pessoa, desde os mais jovens aos adultos, sendo que a visita guiada será em português e inglês e a palestra em inglês.