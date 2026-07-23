CDS-Madeira defende plano nacional e europeu de apoio à reconstrução da Venezuela

O líder do CDS Madeira defendeu, hoje, que Portugal deve dispor de um plano de apoio à reconstrução da Venezuela, com especial enfoque nos cidadãos luso-venezuelanos afetados pela recente tragédia.

José Manuel Rodrigues considerou que esse apoio “é devido e é de inteira justiça”, sublinhando que deve integrar uma estratégia mais ampla, envolvendo a União Europeia e outras organizações internacionais.

O presidente do CDS falava à margem de um convívio com luso-venezuelanos, promovido para agradecer “o enorme movimento de solidariedade que conseguiram criar na Madeira para ajudar a Venezuela”. Segundo afirmou, “essa corrente de solidariedade deve ser um exemplo para que o Estado e as suas instituições se mobilizem para apoiar os portugueses que perderam familiares, casas, bens e negócios nos sismos e querem reconstruir as suas vidas”.

Rodrigues alertou que, “depois da tragédia, vem agora a recuperação”, existindo o risco de a solidariedade perder força com o passar do tempo. “Muitos podem esquecer que o sofrimento, a dor e as privações vão continuar e precisam de ser atendidas”, disse.

O dirigente centrista acrescentou que “há portugueses sem família, sem casa, sem nada, que precisam de ajuda” e advertiu que, como em outras situações, “o passar do tempo pode fazer esquecer a realidade trágica destes nossos compatriotas”.

José Manuel Rodrigues sustentou ainda que “Portugal tem o dever de ajudar quem ajudou”, recordando que, nos anos 80 do século passado, “foram as divisas das remessas dos emigrantes que permitiram comprar cereais e outros bens essenciais no estrangeiro, livrando o país da fome e da pobreza extrema”.

“Hoje, temos o dever de ajudar quem saiu de Portugal e da Região, mas nunca esqueceu a terra-mãe e também contribuiu para o seu desenvolvimento e crescimento económico”, concluiu.