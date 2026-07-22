2.400 sem trabalho nem subsídio Em Junho cada desempregado recebeu, em média, perto de 670 euros da Segurança Social. Apenas 51,8% recebem prestação pública. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 22 de Julho.

O destaque fotográfico desta primeira página diz respeito à notícia 1.700 alunos recorrem ao Gabinete de Acesso. Famílias em tensão em período de candidaturas. Vai haver aumento dos apoio públicos aos estudantes.

Outros destaques:

Hub Atlântida prevê 84 milhões de investimento Estratégia assenta em seis eixos, da descarbonização dos portos à vigilância marítima, e entra agora na fase de implementação

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E, por fim, Ilustradora premiada inspira-se na vida.

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