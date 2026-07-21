Bancos da zona euro restringem moderadamente critérios para conceder empréstimos

Os bancos da zona euro restringiram moderadamente os critérios para conceder empréstimos, influenciados pela perceção dos riscos económicos, indica o Banco Central Europeu (BCE) na pesquisa sobre crédito bancário no segundo trimestre publicada hoje.

Uma percentagem ponderada líquida de 7% dos bancos da zona euro restringiu os critérios de concessão de créditos a empresas, enquanto as percentagens equivalentes para os créditos ao consumo e hipotecário foram, respetivamente, de 12% e 9%.

"Os riscos percecionados para as perspetivas económicas e a menor tolerância ao risco dos bancos continuaram a ser os principais fatores que contribuíram para o endurecimento", indicou o BCE num comunicado.

O organismo precisou que a perceção dos bancos continua influenciada pelos "riscos relacionados com a evolução da situação geopolítica e energética" e apontou que, para o terceiro trimestre de 2026, "os bancos preveem que os critérios de concessão de crédito se restrinjam ainda mais em todas as categorias de empréstimos".

A análise do BCE também destacou um aumento da percentagem de pedidos de empréstimo rejeitados, num trimestre em que os "bancos da zona euro registaram um leve aumento líquido da procura de empréstimos ou linhas de crédito para empresas, com uma percentagem líquida de 3%".

Esta percentagem de 3% está "em linha com as modestas variações líquidas observadas anteriormente desde meados de 2024", segundo o BCE, e o aumento contrasta com as expectativas da pesquisa anterior, onde as entidades bancárias apontavam para uma "queda acentuada (-10%)".

A procura de empréstimos hipotecários reduziu-se de forma notável (-15%) e a de créditos ao consumo recuou ligeiramente (-2%).

Por setores, o BCE concluiu que na primeira metade de 2026 "os critérios de concessão de crédito se restringiram na maioria dos setores económicos, exceto no de serviços".

As áreas mais afetadas são segmentos manufatureiros como a indústria automóvel devido à sua exposição à incerteza geopolítica e internacional.

Por outro lado, em relação aos "empréstimos a empresas que estão a avançar na transição ecológica, os bancos da zona euro apontaram um impacto líquido de flexibilização dos critérios de concessão de crédito e um impacto positivo na procura durante os últimos 12 meses", segundo o BCE.

Esta observação contrasta com o "endurecimento dos critérios de concessão de crédito e uma ligeira diminuição líquida da procura de empréstimos por parte das empresas com altas emissões", indicou o organismo na pesquisa, na qual participaram 159 bancos consultados entre 15 e 30 de junho.