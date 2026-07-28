Porto Santo Line anuncia abertura de viagens extraordinárias a 12 e 26 Agosto
A Porto Santo Line informou, esta terça-feira, que serão abertas viagens extraordinárias para os dias 12 e 26 Agosto (quarta-feira), de forma a apresentar alternativas aos passageiros para visitarem o Porto Santo.
Os horários serão os seguintes:
- 12/08/2026
Funchal - Porto Santo: 08h00 e 16h00 (extra)
Porto Santo - Funchal: 12h00 (extra) e 20h00
- 26/08/2026
Funchal - Porto Santo: 08h00 e 16h00 (extra)
Porto Santo - Funchal: 12h00 (extra) e 20h00
Para mais informações, contactar (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de segunda-feira a domingo, das 9 às 19 horas (encerrado em dias feriados).