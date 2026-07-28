Bombeiros combatem fogos perto de Madrid antes de agravamento de condições meteorológicas

Os bombeiros espanhóis continuavam hoje de manhã a tentar controlar os incêndios que assolam as proximidades de Madrid, a poucas horas da chegada de um vento do sul que traz o risco de agravamento dos fogos.

O vento deverá mudar de direção a meio do dia de hoje. "Soprará então do sul e tudo o que não tiver sido contido poderá muito bem complicar novamente a situação. É isso que torna tão importante o esforço que vai ser envidado" até lá, sublinhou durante a noite o delegado do Governo na região de Madrid, Fran Martin Aguirre.

O dia de hoje, tal como a segunda-feira, será "absolutamente determinante", afirmou em conferência de imprensa o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que disse esperar "controlar e domar o fogo" e referiu "previsões verdadeiramente desfavoráveis" a partir de quarta-feira.

O incêndio da "Sierra del Oeste", na região de Madrid, estava a juntar-se ao gigantesco fogo de Ávila, na região vizinha de Castela e Leão, o incêndio florestal "mais grave" da história recente de Espanha, de acordo com o Governo.

Estes incêndios devastaram, em poucos dias, cerca de 75 mil hectares.

"Ainda se avizinham horas difíceis" com "o aumento das temperaturas", alertou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na segunda-feira, durante uma visita ao centro de coordenação de socorro na região de Valência (este).

Num discurso dedicado aos "refúgios climáticos" destinados a proteger a população durante ondas de calor, o primeiro-ministro considerou que estes incêndios, de uma magnitude sem precedentes, são "a expressão mais dolorosa de uma emergência climática".

"Já não é uma exceção, é a regra", alertou, em tom grave, referindo "mais de 170 mil hectares queimados" em Espanha desde o início do ano.

Em França, onde se combatem vários incêndios simultaneamente, o regresso do calor e a chegada de um vento mais seco também fazem temer um agravamento da situação, numa altura em que 42 mil hectares já foram consumidos pelas chamas no departamento da Gironda (sudoeste).