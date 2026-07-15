Colisão no Caminho do Amparo faz um ferido ligeiro

Um homem, de 51 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida há instantes, no Caminho do Amparo, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e queixava-se de dores no peito, alegadamente provocadas pelo impacto do cinto de segurança.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram assistência no local, estando também a PSP a acompanhar a ocorrência e a tomar conta da mesma.