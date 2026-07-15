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Colisão no Caminho do Amparo faz um ferido ligeiro

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Um homem, de 51 anos, ficou ferido na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida há instantes, no Caminho do Amparo, no Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO, a vítima sofreu ferimentos ligeiros e queixava-se de dores no peito, alegadamente provocadas pelo impacto do cinto de segurança.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram assistência no local, estando também a PSP a acompanhar a ocorrência e a tomar conta da mesma.

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