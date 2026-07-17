Há 21 anos a PSP esperava por 2,5 milhões de euros congelados no banco

Há 21 anos, no dia 17 de Julho de 2005, o DIÁRIO destacava, em manchete, que cerca de 2,5 milhões de euros provenientes de multas aplicadas pela Polícia de Segurança Pública na Madeira permaneciam depositados numa conta da Caixa Geral de Depósitos, sob gestão da Direcção Nacional da PSP, sem que o Comando Regional pudesse utilizar essa verba.

O montante, acumulado desde 1999, destinava-se à parte das receitas das contraordenações atribuída à PSP da Madeira, mas continuava dependente de autorização da administração central para ser movimentado. A situação ocorria numa altura em que várias esquadras necessitavam de obras de recuperação e a polícia apontava carências de viaturas, equipamentos e meios materiais.

Na mesma edição, o DIÁRIO noticiava que o comandante regional da PSP tinha desenvolvido contactos com a Direcção Nacional da PSP e com o Governo Regional para encontrar uma solução que permitisse desbloquear parte da verba e avançar com intervenções nas esquadras mais degradadas. O Governo Regional manifestava disponibilidade para executar as obras, caso fosse alcançado um entendimento com Lisboa.

A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia defendia que as receitas das multas deveriam ser aplicadas no reforço das condições de trabalho da PSP na Madeira, alertando para os impactos do impasse no funcionamento do comando regional.

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