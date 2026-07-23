Madeira movimentou 814 milhões de euros na rede SIBS em três meses

Os levantamentos e as compras realizadas através da rede SIBS na Madeira atingiram os 814,3 milhões de euros no segundo trimestre de 2026, representando um crescimento homólogo de 4,8%, segundo dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com base na informação fornecida pela Sociedade Interbancária de Serviços (SIBS).

O valor movimentado na Região corresponde a 2,7% do total nacional e acompanha a tendência (ainda que percentualmente inferior) de crescimento registada no País (+5,2%), sendo impulsionado sobretudo pelo aumento das compras através de terminais de pagamento automático (TPA), que subiram 7,5%. Em sentido inverso, os levantamentos em numerário continuaram a diminuir, registando uma quebra de 4,0%.

No total, as compras através de TPA ascenderam a 639,1 milhões de euros, enquanto os levantamentos somaram 175,2 milhões de euros, confirmando a crescente preferência dos consumidores pelos pagamentos electrónicos.

A análise da origem dos cartões mostra que tanto os cartões nacionais como os internacionais contribuíram para o aumento da actividade. Os movimentos efectuados com cartões nacionais cresceram 5,2%, ao passo que os realizados com cartões internacionais aumentaram 3,7%.

No caso dos levantamentos, os cartões nacionais representaram 161,1 milhões de euros (-3,5%) e os internacionais 14,1 milhões (-9,4%), confirmando a tal tendência para cada vez maiores trocas comerciais sem recurso a 'dinheiro vivo'. Já nas compras através de TPA, os cartões nacionais movimentaram 452,7 milhões de euros, mais 8,6% do que no período homólogo, enquanto os internacionais totalizaram 186,4 milhões, traduzindo um crescimento de 4,9%.

Foto DREM

Os dados evidenciam ainda o claro predomínio das compras presenciais, que totalizaram 604,7 milhões de euros, equivalentes a 94,6% do total das compras efectuadas. As compras online ficaram-se pelos 34,4 milhões de euros (5,4%), tendo registado uma diminuição homóloga de 4,9%, ao contrário das compras presenciais, que aumentaram 8,3%.

Em termos sectoriais, o "Comércio por grosso e a retalho" concentrou a maior fatia das compras através de TPA, com 56,4% do total, seguido pelas "Actividades de alojamento e restauração", responsáveis por 22,9%.

A nível municipal, o Funchal continua a assumir um papel dominante, concentrando 489,1 milhões de euros em levantamentos e compras, o equivalente a 60,1% do total regional, e registando um crescimento homólogo de 5,4%.

No extremo oposto, o Porto Moniz apresentou o menor volume de operações, com 8,2 milhões de euros, além de uma redução de 6,4% face ao segundo trimestre de 2025. Machico destacou-se pela maior quebra percentual entre os municípios, com uma descida de 7,1%.

No acumulado dos primeiros seis meses do ano, os levantamentos e compras através da rede SIBS na Madeira ascenderam já a 1,5 mil milhões de euros, mais 4,2% do que no mesmo período de 2025. Enquanto os levantamentos recuaram 3,4%, as compras através de TPA aumentaram 6,7%, reforçando a tendência de substituição do numerário pelos meios de pagamento electrónicos na Região.