Liga Contra o Cancro promove Encontro Regional de Voluntários no Funchal

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove, no próximo dia 18 de Julho, o Encontro Regional de Voluntários 2026, iniciativa que decorrerá entre as 9 e as 13 horas, no Barceló Funchal Oldtown.

A acção reunirá voluntários de vários concelhos da Região e das diferentes áreas de intervenção da instituição, com o objectivo de promover a formação, a partilha de experiências e a reflexão sobre o papel do voluntariado no apoio a doentes oncológicos e respetivas famílias, conforme refere a Liga em comunicado.

Durante a manhã serão abordados temas como a importância dos rastreios oncológicos, da prevenção da doença e das respostas multidisciplinares disponibilizadas pela Liga Portuguesa Contra o Cancro. O encontro termina com um momento de reconhecimento dos novos voluntários da instituição.