Emanuel Martins alinha no Rali da Madeira com a vontade de “pensar no resultado para o campeonato regional".

Gostaria de poder lutar com os melhores pilotos nacionais das duas rodas motrizes mas estes devem ter, pela sua experiência, um andamento mais forte que o nosso. Com o decorrer da prova veremos se os conseguimos acompanhar. Devo, contudo, pensar em me divertir e no nosso objectivo regional. Este ano estamos bem posicionados no campeonato e temos mostrado um bom andamento, de que não estava à espera, pois este seria um ano de adaptação para então, no futuro, levar as coisas mais a sério". Emanuel Martins

De acordo com a organização, Martins conta 49 anos de idade e fez a sua estreia em ralis em 2003 com um Toyota Starlet, carro que utilizou também em algumas provas do ano seguinte. Esteve parado até 2022, ano em que participou em algumas provas dispersas com um Citroën DS3 R1. Em 2023 regressou em pleno às rampas com um Citroën Saxo VTS com que esteve sempre na luta pela vitória na sua classe. Em 2025, sempre com a mesma viatura, virou-se para os ralis e continuou a surpreender pelas suas prestações com um carro menos actual. Em 2026 mudou-se para o volante de um Renault Clio Rally4 e tem dominado a categoria nos últimos meses. É segundo no campeonato regional de duas rodas motrizes.