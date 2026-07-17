Ministro foi conhecer centro de processamento de banana da Madeira
O ministro da Agricultura e do Mar, José Manuel Fernandes, visitou, esta manhã, o centro de processamento da Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, em São Martinho. Foi uma oportunidade para conhecer as instalações e equipamentos da empresa pública, bem como para contactar com os respectivos responsáveis e o seu pessoal.
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Recorde-se que antes, na manhã desta sexta-feira, José Manuel Fernandes visitou um barco de pesca de peixe-espada preto, junto à lota do Funchal. Logo à tarde, pelas 17h00, vai marcar presença na abertura da 69.ª Feira Agropecuária da Madeira, que decorre na Santa, Porto Moniz.