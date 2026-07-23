Nuno Maciel destaca importância da Expo Porto Santo na promoção da economia local

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, visitou esta quinta-feira a Expo Porto Santo 2026, certame que se assume como uma importante montra da capacidade empreendedora da ilha e um espaço privilegiado para promover os produtos locais, incentivar o investimento e reforçar a proximidade entre produtores, empresários e consumidores.

Durante a visita aos diversos expositores, o governante contactou com empresas, associações e produtores presentes no evento, destacando o dinamismo do tecido económico porto-santense e a crescente aposta na valorização dos recursos endógenos da ilha.

Para Nuno Maciel, iniciativas como a Expo Porto Santo "contribuem para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido ao longo de todo o ano pelos empresários e produtores locais, criando oportunidades de negócio e reforçando a identidade económica da ilha".

O secretário regional sublinhou igualmente a importância de continuar a apoiar o sector primário, lembrando que a agricultura continua a desempenhar um papel relevante no desenvolvimento sustentável do Porto Santo, quer pela produção local, quer pela preservação da paisagem e da identidade rural.

Ao longo da visita, Nuno Maciel reiterou a disponibilidade do Governo Regional para continuar a promover políticas que reforcem a competitividade das explorações agrícolas, valorizem os produtos regionais e criem condições para atrair novos investimentos.

A Expo Porto Santo reúne, até ao próximo dia 26 de Julho, dezenas de expositores dos mais diversos setores de actividade, afirmando-se como um dos principais eventos de promoção económica, empresarial e institucional da ilha.