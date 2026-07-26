Seguro felicita remadores portugueses pelos títulos mundiais de sub-23

O Presidente da República, António José Seguro, felicitou hoje os remadores João Veloso, Diogo Gonçalves, Pedro Rodrigues e Tomás Neves pelos títulos conquistados nos Mundiais de sub-23, disputados em Duisburgo, na Alemanha.

"Este resultado constitui um marco histórico para o remo português e um dos maiores feitos de sempre da modalidade, ao consagrar quatro atletas portugueses campeões do mundo numa mesma edição dos Campeonatos do mundo de sub-23, expressão da qualidade, consistência e ambição do trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos", realçou Seguro através do portal de internet da Presidência da República.

Após a vitória alcançada, no sábado, por Pedro Rodrigues e Tomás Neves na prova de double scull masculino, João Veloso e Diogo Gonçalves sagraram-se hoje campeões do mundo nas provas de skiff ligeiro masculino e skiff masculino, respetivamente, elevando para três as medalhas de ouro conquistadas por Portugal nesta edição dos Campeonatos do Mundo.

O Presidente da República enalteceu o "extraordinário desempenho" dos atletas, bem como o "contributo decisivo" da Federação Portuguesa de Remo, dos treinadores, das equipas técnicas e dos clubes, cujo "empenho e dedicação tornaram possível este sucesso de dimensão histórica" para o desporto nacional.

António José Seguro considerou que estas conquistas representam "um motivo de profundo orgulho para todos os portugueses, projetam o nome de Portugal ao mais alto nível da modalidade e constituem um exemplo inspirador para as novas gerações, demonstrando que o talento, o trabalho, a perseverança e a excelência são capazes de conduzir o país aos mais elevados patamares do desporto internacional".

Na final de skiff pesos ligeiros (BLM1x), João Veloso percorreu os 2.000 metros em 06.59,96 minutos, impondo-se ao grego Angelos Athanasiadis Kaoudis (07.00,62) e ao cazaque Artem Matussevich (07.01,56), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Diogo Gonçalves assegurou o título de skiff absolutos (BM1x), com o tempo de 06.54,18 minutos, numa prova na qual o grego Nikolaos Cholopoulos (06.58,14) foi prata, e o dinamarquês August Wisholm (06.58,20) bronze.