Um morto e cinco feridos num incêndio perto de Valência

Um homem morreu num incêndio que deflagrou hoje numa ravina no concelho de Manises, perto de Valência, na região leste de Espanha, que está já dado como controlado, anunciaram o município e os bombeiros locais nas redes sociais.

Outras cinco pessoas foram hospitalizadas por inalação de fumo e queimaduras, tendo sido transportadas para o hospital de Manises, de acordo com o Centro de Informação e Coordenação de Emergências (CICU).

O incêndio deflagrou cerca das 12:45 numa zona de vegetação da ravina Salt de l'Aigua, em Manises.

Quatro aeronaves e nove equipas de bombeiros foram mobilizadas para extinguir as chamas.

O município de Manises decretou dois dias de luto, no domingo e segunda-feira.

Em Espanha, incêndios florestais na comunidade de Madrid e em Ávila afetavam cerca de 80 mil pessoas, entre as que foram retiradas e as que se encontravam confinadas, de acordo com os dados disponíveis por volta das 13:00 locais (menos uma hora em Portugal).

Também França está a ser atingida por um grande incêndio nas proximidades da cidade francesa de Bordéus.

No total, já arderam cerca de 130 mil hectares desde 01 de janeiro em Espanha, de acordo com o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), e 98 mil hectares em França, segundo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, que referiu um "recorde histórico".