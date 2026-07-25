Guterres apela em Damasco ao apoio internacional para reconstruir a Síria

O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou hoje, em Damasco, ao apoio da comunidade internacional para a reconstrução da Síria e reafirmou o compromisso das Nações Unidas com a transição política no país.

"Estamos preparados para apoiar uma transição política e a justiça de transição na Síria", afirmou Guterres, que visita oficialmente a Síria pela primeira vez desde o início do seu mandato, numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros sírio, Asaad al Shaibani, centrada na importância da reconstrução do país após vários anos de sofrimento da população síria.

Al Shaibani indicou que a Síria e a ONU discutiram formas de desenvolver a cooperação para reforçar os esforços de reconstrução e adiantou que três milhões e meio de sírios já regressaram ao país desde a queda do regime de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024.

O secretário-geral da ONU afirmou que, apesar das dificuldades, o povo sírio "não perdeu a sua resiliência e determinação", considerando que o país entrou agora numa fase de "recuperação e investimento".

Contudo, sublinhou que "nenhum país emerge de um conflito muito grave e se reconstrói sozinho", acrescentando que a comunidade internacional deve apoiar a Síria na concretização desse objetivo.

Guterres garantiu ainda que a ONU cooperará com a Síria em todas as áreas, em articulação com a comunidade internacional, para apoiar o futuro e a prosperidade do país.

Por seu lado, Al Shaibani concordou que "a reconstrução é agora a prioridade, o que exige o levantamento de todas as restrições", e que a Síria "está a trabalhar para criar um quadro legislativo que permita ao país passar de uma fase de ajuda de emergência para uma fase de desenvolvimento sustentável".

Ambos abordaram ainda a situação nos Montes Golã, ocupados por Israel, que o ministro sírio classificou como alvo de "violações israelitas do território sírio", considerando que estas "constituem uma ameaça direta à segurança regional".

Guterres reiterou que aquele território "é terra síria" e que a ONU defende a segurança, a independência e a soberania territorial da Síria, exigindo o fim de todas as violações do direito internacional.

Antes, o secretário-geral da ONU reuniu-se com o Presidente sírio, Ahmed al Sharaa, com quem abordou "formas de reforçar a cooperação" entre Damasco e as Nações Unidas nas áreas humanitária e do desenvolvimento, bem como o apoio aos esforços de recuperação e reconstrução, informou a Presidência síria.

Esta é a primeira visita de Guterres à Síria desde que assumiu a liderança da ONU.

Durante a deslocação, visitou locais históricos como a Mesquita dos Omíadas e a Cidade Antiga de Damasco, mas também a prisão de Sednaya, símbolo da repressão durante o regime de Bashar al-Assad.

A última visita de um secretário-geral da ONU à Síria ocorreu em 2009, quando o então Presidente sírio, Bashar al-Assad, recebeu Ban Ki-moon.