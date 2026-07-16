Pelo menos 11 crianças morreram num incêndio num orfanato na Argélia
Pelo menos 11 crianças morreram num incêndio ainda em curso ao início da manhã de hoje num orfanato nos arredores de Argel, anunciou a Defesa Civil da Argélia, acrescentando que se contabilizaram 19 feridos.
"As equipas da Defesa Civil continuam as operações para extinguir o incêndio que teve início na Fundação de Assistência à Infância, localizada no município de Mohammadia", informou o organismo em comunicado.
O incêndio começou num posto médico do orfanato, gerido pela Fundação da Infância (Childhood Foundation), em Mohammedia.
Os esforços para extinguir e conter as chamas ainda estavam ao início da manhã em curso, segundo a Defesa Civil, que não especificou quantos menores se encontravam no interior do edifício no momento do incidente.
A fonte também não especificou exatamente quantas crianças estavam entre os feridos referindo que 10 pessoas sofreram queimaduras graves, duas tiveram problemas respiratórios e sete ferimentos ligeiros.
Além disso, cinco pessoas com "necessidades especiais", cujos detalhes não foram fornecidos, foram retiradas para um "local seguro".
As autoridades argelinas, que não adiantaram a hora de início do incêndio nem a causa, explicaram que os números são preliminares, uma vez que as operações de resgate e combate ao fogo continuam em curso.