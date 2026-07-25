VW Up! de 2023 para descobrir no Megamotor

O stand do Megamotor apresenta esta semana o Volkswagen Up! de 2023, na sua versão Move. Equipado com um motor a gasolina de 1.0 litros, com 65 cavalos de potência e uma caixa manual de cinco velocidades, este modelo é a escolha perfeita para enfrentar o trânsito e estacionar nos locais mais apertados.

O design compacto e carismático do VW Up! esconde um habitáculo surpreendentemente amplo, prático e com uma qualidade de construção que é imagem de marca do construtor alemão. A sua condução é extremamente leve, segura e económica.

Ver Galeria

Este exemplar está disponível por 14 500 euros em pronto pagamento, oferecendo ainda facilidades de aquisição através de financiamento, com mensalidades a partir de 195,26 euros por mês e sem necessidade de entrada inicial.

Se tem um carro antigo, o Megamotor facilita o negócio ao aceitar a sua viatura antiga como retoma, mesmo que esta ainda tenha financiamento activo ou dívida associada. Além do mais, este Volkswagen Up! de 2023 inclui uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.