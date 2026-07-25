Governo promete concluir Sidraria da Madeira

A freguesia de São Roque do Faial assinalou, na sexta-feira, o seu 178.º aniversário com uma sessão solene realizada no Auditório Maestro João Vítor Costa, na Casa do Povo, marcada pelo anúncio de investimentos e pela homenagem a personalidades da comunidade.

Em representação do presidente do Governo Regional, a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, transmitiu uma mensagem de saudação à população e destacou o conjunto de medidas que o executivo tem vindo a concretizar na freguesia.

Entre elas, referiu o reforço dos cuidados de saúde, com médico de família para toda a população e atendimento urgente permanente no Centro de Saúde de Santana, bem como os apoios sociais dirigidos às famílias e aos idosos, a melhoria das infra-estruturas escolares e desportivas, os programas de promoção do emprego e a valorização da agricultura.

No domínio das acessibilidades, a governante salientou a empreitada de prevenção e mitigação do risco de derrocada na ER103, no Cabouco, num investimento de cerca de 5,2 milhões de euros, e anunciou que o procedimento para a reabilitação da ER217, em São Roque do Faial, será lançado ainda este ano.

Paula Margarido garantiu igualmente que a futura Sidraria da Madeira, considerada um projecto estruturante para a valorização da produção de sidra e da fileira da maçã no Norte da ilha, ficará concluída durante o actual mandato.

A sessão ficou ainda marcada pela homenagem à professora Conceição Costa, ao professor Manuel Dória e ao empresário Martinho Roseira, reconhecidos pelo contributo prestado à freguesia nas áreas da educação e do comércio. Foram também distinguidos os alunos que se destacaram pelo mérito escolar nos diferentes níveis de ensino.

A cerimónia contou ainda com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Santana, Márcio Fernandes, e do presidente da Junta de Freguesia de São Roque do Faial, Heliodoro Dória.