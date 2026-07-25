PCP diz que derrota do Pacote Laboral mostra que Governo pode ser travado

A Direcção Regional do PCP defendeu que a rejeição do Pacote Laboral na Assembleia da República demonstra que é possível travar a política do Governo PSD/CDS, acusando o executivo de promover uma "investida contra os direitos" dos trabalhadores e de agravar as desigualdades sociais.

Em comunicado divulgado após uma reunião da Direcção Regional, os comunistas criticam o aumento dos preços da habitação, a precariedade laboral, os baixos salários e o custo de vida, considerando que o Governo favorece "uma minoria" em detrimento da maioria da população.

O PCP acusa ainda o executivo de pretender "liquidar a Administração Pública", fragilizar a Segurança Social e atacar os serviços públicos, responsabilizando também a IL e o Chega pelo apoio a estas políticas e o PS por, em diversas matérias, as viabilizar.

Os comunistas sustentam que a mobilização dos trabalhadores foi determinante para chumbar o Pacote Laboral e reafirmam que essa mesma força poderá derrotar futuras medidas que consideram lesivas dos direitos sociais, defendendo uma alternativa política "patriótica e de esquerda".