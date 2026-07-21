DGRM abre balcão na Loja do Cidadão

A Loja do Cidadão da Madeira vai passar a disponibilizar um novo balcão de atendimento da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), na sequência de um protocolo de cooperação assinado esta terça-feira entre a Secretaria Regional das Finanças, através da Agência de Inovação e Modernização da Região Autónoma da Madeira, e a DGRM.

O acordo estabelece a instalação e o funcionamento dos serviços da DGRM naquele espaço, permitindo que cidadãos e empresas possam tratar, num único local, de diversos assuntos relacionados com a administração marítima, segurança marítima, certificação e registo de embarcações, licenciamento de actividades marítimas, gestão dos recursos naturais marinhos, pesca e aquicultura.

O protocolo foi assinado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, representada pelo vice-almirante António Coelho Cândido, na qualidade de director-geral desta instituição, e a Agência de Inovação e Modernização da Região Autónoma da Madeira, representada pelo seu presidente, Hélder Pestana.

Segundo o protocolo, a integração deste novo balcão enquadra-se na estratégia de modernização administrativa e de concentração de serviços públicos na Loja do Cidadão da Madeira, reforçando a proximidade aos cidadãos e simplificando o acesso aos serviços prestados pela administração pública.