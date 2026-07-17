Exposição dedicada a Lourdes Castro chega ao Museu Nacional Grão Vasco em Viseu

A exposição 'Lourdes Castro: Existe Luz na Sombra' foi inaugurada ontem, no Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, assinalando a última etapa de um projecto de itinerância nacional dedicado à obra de uma das mais importantes artistas portuguesas do século XX.

Promovida pelo Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, e liderada pelo MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, a iniciativa já passou pelos Açores e por Lisboa, terminando agora em Viseu.

O projecto resulta de uma parceria entre várias instituições, entre as quais o Governo Regional dos Açores, através do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, a Sociedade Nacional de Belas-Artes, a Museus e Monumentos de Portugal, por intermédio do Museu Nacional Grão Vasco, a Câmara Municipal da Calheta, a Associação dos Amigos da Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia da Madeira e a Movecho. A iniciativa é financiada pela Direcção-Geral das Artes (DGARTES), através da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea.

Com curadoria de Márcia de Sousa, a mostra apresenta uma perspetiva intimista sobre o universo artístico de Lourdes Castro, reunindo obras de arte, objectos pessoais e documentos provenientes maioritariamente do arquivo privado da artista, muitos dos quais são apresentados ao público pela primeira vez, por cortesia da família.

Mais do que uma retrospectiva, a exposição pretende prestar uma homenagem póstuma à artista madeirense, revelando a forma como o seu arquivo pessoal se fundia com o próprio processo criativo, marcado pela valorização da memória, do quotidiano e da dimensão poética da existência.

Reconhecida como uma das figuras mais relevantes da arte contemporânea portuguesa, Lourdes Castro (1930-2022) desenvolveu uma linguagem artística singular, profundamente associada ao tema das sombras, transformando-o numa reflexão sobre a presença, a memória e a representação. A sua obra integra actualmente importantes coleções nacionais e internacionais.

Em nota remetida às redacções, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacou que a presença da exposição em Viseu "reforça a dimensão nacional de uma obra que nasceu na Madeira, mas que conquistou um lugar de destaque na história da arte contemporânea portuguesa e internacional". O governante salientou ainda o papel desempenhado pelo MUDAS na valorização do legado da artista, considerando que este projecto permite "aproximar novos públicos de um património artístico e documental de enorme relevância", ao revelar diferentes facetas do percurso criativo e pessoal de Lourdes Castro.

A exposição estará patente no Museu Nacional Grão Vasco até 25 de Outubro, com entrada gratuita.