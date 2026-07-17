Madeira e Continente em risco muito elevado de exposição à radiação UV

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje e no fim de semana em risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No caso da ilha da Madeira, o índice está no 9 e no Porto Santo no 10, o mais alto de todo o território nacional.

No arquipélago dos Açores, as ilhas Terceira, Faial e Flores (grupos Ocidental e Central) estão hoje em risco muito elevado e São Miguel (grupo Oriental) com níveis moderados.

No sábado, o arquipélago está em risco muito elevado e no domingo as ilhas do Faial e Flores estão com níveis muito elevados e Terceira e São Miguel com risco elevado.

A escala de radiação ultravioleta tem cinco níveis, entre risco extremo e baixo.

Para as regiões em risco extremo, o instituto recomenda que se evite a exposição ao sol sempre que possível.

No que diz respeito a regiões com risco muito elevado, o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.

Para as regiões com risco elevado recomenda-se o uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt' e protetor solar.