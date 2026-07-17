Resultados dos exames nacionais disponíveis na Escola de Santana

A Escola Básica e Secundária Bispo D. Manuel Ferreira Cabral, no concelho de Santana, afixou, esta noite, as pautas com os resultados dos exames nacionais do ensino secundário.

Para permitir que os alunos consultassem as classificações, a escola manteve-se excepcionalmente aberta até à meia-noite.

Além disso, este sábado, o estabelecimento de ensino volta a funcionar em regime excepcional, mantendo as portas abertas e os serviços administrativos disponíveis entre as 9h00 e as 16h00, para prestar apoio aos alunos e encarregados de educação no âmbito da divulgação dos resultados dos exames nacionais.