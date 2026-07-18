APEL abre hoje para consulta das notas do exames nacionais
A APEL é mais uma das escolas secundárias da Região que estará aberta, este sábado, para que os alunos possam consultar os resultados dos exames nacionais.
Depois de manter as instalações abertas até à meia-noite de sexta-feira, o estabelecimento de ensino hoje a abrir portas, de forma excepcional, entre as 7h30 e as 13h00, para permitir a consulta das pautas.
A direcção informa que mais informações estão publicadas no site da Escola, nomeadamente acerca de: pedidos de consulta de prova; eventuais pedidos de reapreciação; pedidos de fichas ENES; e inscrições na 2ª fase.