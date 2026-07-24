Necessários 56,5 ME para impacto humanitário pós-sismo na Venezuela

A Unicef informou esta quinta-feira que nos próximos meses serão necessários 65,7 milhões de dólares (56,5 milhões de euros) para responder ao impacto humanitário do duplo sismo ocorrido na Venezuela em 24 de junho último.

O duplo sismo, considerado o mais mortífero registado na Venezuela no último século, provocou pelo menos 5.398 mortos, 16.740 feridos e 17.907 desalojados, segundo o último balanço do Parlamento venezuelano.

Em comunicado, a agência das Nações Unidas indicou que está a trabalhar para assistir cerca de 470.000 pessoas, incluindo 169.000 crianças, nas áreas de saúde, nutrição, água, saneamento e higiene, educação e proteção infantil e social.

Pediu ainda apoio contínuo para garantir que crianças e adolescentes tenham acesso a água potável, cuidados médicos e proteção, alertando que esta população enfrenta maior risco de "angústia psicológica, violência, negligência, exploração e separação familiar".

"Um mês após os sismos, crianças e famílias continuam a enfrentar as consequências desta catástrofe devastadora. Para além dos danos visíveis, o medo, a incerteza e as perturbações causadas pelo deslocamento podem ter impactos duradouros no bem-estar da infância", afirmou o representante da Unicef na Venezuela, Manuel Rodríguez Pumarol, citado na nota.

Até à data, a Unicef distribuiu mais de 82 toneladas de ajuda de emergência, incluindo kits de saúde, equipamentos de purificação e armazenamento de água, bem como materiais para o desenvolvimento infantil precoce e atividades recreativas.

Em coordenação com o Governo, apoiou equipas móveis de saúde na prestação de serviços de cuidados primários, incluindo vacinações, a mais de 21.000 pessoas, entre elas crianças e mulheres grávidas. Também forneceu medicamentos essenciais a 198 centros de saúde, com capacidade para atender cerca de 49.000 pessoas.

Mais de 5.000 pessoas receberam serviços de nutrição, incluindo deteção de desnutrição aguda, suplementação com micronutrientes, aconselhamento alimentar e apoio à amamentação para mulheres grávidas e lactantes.

O Banco Mundial estimou esta quinta-feira em 19,6 mil milhões de dólares (16,8 mil milhões de euros) os danos físicos diretos provocados pelos tremores e advertiu que uma reconstrução lenta poderá travar a recuperação económica do país durante a próxima década.