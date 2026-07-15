Candidaturas para participar no Green Market Madeira abertas até 5 de Agosto

O Green Market Madeira chega, pela primeira vez, à Ribeira Brava, nos dias 19 e 20 de Setembro, num evento dinamizado na nova praça da vila, entre as 12 e as 20 horas. Esta que é a 8.ª edição global do evento, nascido em 2023, estreia-se no concelho com a missão de aproximar a sustentabilidade do quotidiano das pessoas, de forma positiva, acessível e inspiradora.

As candidaturas para a participação de artesãos, produtores locais, associações e marcas inovadoras que partilhem os valores de consumo consciente e responsabilidade social encontram-se abertas a partir de hoje e decorrem até ao dia 5 de Agosto através do preenchimento do formulário Google Forms https://tinyurl.com/ribeirabrava-greenmarket

Integrado na Semana Europeia da Mobilidade, o eco-mercado adopta este ano o conceito ‘Move o Futuro’, convidando todas as gerações a reflectir sobre a mobilidade, a ocupação do espaço público e o impacto das pequenas mudanças individuais na qualidade de vida coletiva.

Ao longo de dois dias, o espaço transformar-se-á num ponto de encontro vivo com oficinas, actividades para todas as idades, showcookings e acções de sensibilização, reunindo artesãos, produtores locais e marcas comprometidas com a economia circular.

Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal, referiu que governar passa também por “criar oportunidades para dinamizar os espaços públicos, apoiar os pequenos produtores e valorizar o empreendedorismo local”. O autarca sublinhou que o Green Market “é muito mais do que um mercado, representando um momento crucial para refletir sobre o consumo e os recursos”, numa altura em que a sustentabilidade faz parte das decisões diárias de todos.

Manifestou o desejo de que esta seja a primeira de muitas edições e que o certame se afirme como uma referência de dinamização económica, social e ambiental no concelho.

Para a coorganizadora do evento e fundadora da Falésia Atelier, a missão do projecto cumpre-se quando um produtor local encontra clientes, um artesão se promove ou uma criança aprende a cuidar do ambiente através do brincar”. Carlota Gouveia espera esta primeira edição na Ribeira Brava marque o início de uma parceria duradoura com o município da Ribeira Brava, estimulando hábitos de consumo consciente e reforçando a valorização do comércio local.

A organização mantém a aposta no modelo de participação em rotatividade, uma imagem de marca do evento que assegura a constante entrada de novos projetos e oferece uma experiência renovada e diversificada a cada visitante.