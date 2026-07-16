"De que serve um governo rico com um povo pobre", pergunta Hugo Nunes
O líder do CH acusa o governo regional de realizar "engenharia financeira para fabricar estatísticas", quando realidade é que "o PIB está concentrado nas multinacionais da Zona Franca e nos grandes grupos hoteleiros".
Uma riqueza que, diz Hugo Nunes, "não chega a quem trabalha".
A Madeira, diz, tem grande precariedade laboral e as famílias sentem grandes dificuldades, enquanto o governo "governa para amigos".
"De que serve ter um governo rico com um povo pobre", pergunta.