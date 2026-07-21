Exames em Setembro, absolvição de Ricardo Salgado e goleada do Sporting dominam capas
Diário de Notícias:
- "Estado recorre à Deco para colmatar falta de meios de resposta do apoio à renda"
- "Novo PM britânico. Andy Burnham.'O nosso desafio é fazer com que a política funcione'"
- "Julian Perelman. 'O acesso aos cuidados é um problema sério. O SNS está a ser discriminatório em relação aos mais pobres'"
- "Investigação. Grafeno: a tecnologia portuguesa que torna 'invisíveis' jatos e drones"
- "Banco de Portugal. 570 mil portugueses têm de andar mais de 5 km para chegar ao multibanco"
- "Educação. Ministro cria 'época especial' para compensar atrasos nos exames"
- "Crise. Houthis juntam-se ao Irão com bloqueio naval à Arábia Saudita"
- "Governo. Luís Neves mantém silêncio e espera que Montenegro seja surdo às pressões"
- "Cinema. Para conhecer os filmes que Manoel de Oliveira (não) realizou"
- "Futebol. De la Fuente, o campeão da meritocracia"
Correio da Manhã:
- "Crime no 'castelo' da Carqueja. Justiça nega liberdade a 'rei Ghob'"
- "Sporting 7 Estrasburgo 0. Reforços mostram serviço"
- "Confirmado. Durán na Luz por 5,1 milhões de euros"
- "Vouzela. Escreve carta após matar a mulher"
- "Caos na educação. Época especial de exames em setembro"
- "Direito de resposta de Jacques Rodrigues"
- "Drama. Idosa retirada de lar e deixada à porta de casa do filho"
- "Sondagem. Portugueses pedem aprovação do Orçamento"
- "Defesa. Novas fragatas levam fortuna"
- "Justiça. Ricardo Salgado absolvido em caso de corrupção"
- "'Nem uma gota'. Irão fecha torneira do petróleo em Ormuz"
Público:
- "Ministro fala em erros residuais mas milhares viram as notas recalculadas"
- "MAI. Especialistas questionam secretismo de contratos entre PJ e empreiteiro"
- "Defesa. Portugal vai comprar três novas fragatas a Itália"
- "Banca. Concorrência quer facilitar a mudança de banco"
- "Reino Unido. Burnham promete um 'novo modelo económico'"
- "Jorge Jesus. 'Os jogadores dão garantias de podermos ganhar o mundial'"
- "Festival em Sines. Do deserto do Sara à Eslováquia, um festim de blues a abrir o Músicas do Mundo"
- "Habitação. Famílias de Telheiras negoceiam com Câmara de Lisboa posse plena de 1600 fogos da EPUL"
Jornal de Notícias:
- "Fisco tem dez mil milhões de euros em dívidas que não consegue cobrar"
- "Exames com época especial em Setembro"
- "Guimarães. Dois anos de cadeia para hacker detido em Londres"
- "Combustíveis. Regulador diz que custo é mais baixo do que deveria ser"
- "Vila Real. Autocarros elétricos e nova linha da UTAD ao hospital"
- "Interior. Multibanco a mais de 15 quilómetros em 67 freguesias"
- "Sporting 7-0 Estrasburgo. Reforços abrem o caminho na goleada do leão"
- "FC Porto. Internacional sul-coreano Inbeom Hwang com contrato até 2029"
- "Mundial 2026. Campeões recebidos em apoteose depois de 'terramoto' de felicidade"
- "Porto. Diretor do Batalha destaca 'vitalidade' do cinema"
Negócios:
- "Brisa reclama compensação de 1,1 mil milhões ao Estado"
- "Inquilinos que causem danos sem direito a fundo de emergência"
- "No 'cérebro' da Inditex, onde se (a)prova o que o mundo vai vestir"
- "Concorrência quer acabar com taxa para amortizar crédito à habitação"
- "Barómetro. Maioria quer ver orçamento aprovado. É indiferente quem o viabiliza"
- "Obrigações. Portugal enfrenta hoje parede de dívida de 9 mil milhões"
O Jornal Económico:
- "60% dos europeus receiam falta de dinheiro na reforma"
- "Burnham promete plano de resgate a 10 anos"
- "Portugal vai comprar três fragatas italianas por 3,9 mil milhões"
- "[São Tomé e Príncipe] Carlos Vila Nova reeleito Presidente com 55% dos votos"
- "Concorrência. Recomendadas 17 medidas para facilitar mudança de banco"
- "Energia. Procura-se fundos da UE e privados para ligar a Marrocos"
- "95% da população tem caixa automática a cinco quilómetros"
- "Redes sociais. Benfica, Porto e Sporting têm 88% da audiência"
- "Ensino Superior. O que há a saber sobre vagas, notas e calendário"
Record:
- "Sporting 7-0 Estrasburgo. Reforços de leão. Dão nas vistas em mais uma goleada"
- "Internacional australiano de 20 anos. Irankunda é o extremo"
- "Benfica. Durán promete muito trabalho. 'Quero dar tudo e ser campeão'"
- "FC Porto. 'O melhor que vi foi do Kelvin', Inbeom apresenta-se e pica rival"
- "FC Porto. Cardoso Varela garante. 'Agora penso em mim'"
- "Seleção. Jorge Jesus. 'Próxima convocatória não fugirá muito à do Mundial"
- "Inglaterra. Kevin Keegan 1951-2026"
A Bola:
- "Sporting 7-0 Estrasburgo. Reforços de leão"
- "Doumbia, Altimira, Silas, Andersen e Zalazar marcam e brilham"
- "Ioannidis regressa após lesão e... fatura"
- "Maxi Araújo e Geny Catamo também ajudam à goleada"
- "Irankunda referenciado. Já há conversas pelo extremo australiano do Watford que esteve no Mundial"
- "FC Porto. 'Sou um jogador que dá tudo em campo'. Inbeom Hwang apresentado"
- "Villas-Boas oficializa regresso de Cardoso Varela: 'É um filho desta casa'"
- "FPF. 'Não sou burro'. Jesus garante que não haverá revolução na Seleção"
- "Benfica. 'Quero sagrar-me campeão'. Jhon Durán promete dar tudo para ajudar a equipa"
- "Empréstimo do colombiano custa Euro6,1 M. Encarnados ficam com opção de compra por Euro30 M"
- "Palhinha já está em Munique, mas encarnados acreditam ser ainda possível contratar o médio"
- "'Queremos incomodar o Benfica'. Enrico Maassen, treinador do St. Gallen antecipa duelo europeu"
O Jogo:
- "FC Porto. 'Dou tudo em campo'. Hwang passou o último natal em Portugal e rendeu-se aos encantos do Porto, prometendo vestir a pele do dragão"
- "Farioli já tinha tentado contratá-lo três vezes: Alanyaspor, Nice e Ajax"
- "Villas-Boas explica regresso de Cardoso Varela, que já treina na equipa B às ordens de João Brandão. 'É um filho desta casa que viveu sonhos falsos'"
- "Sporting. Irankunda no radar. Extremo australiano do Watford pode render Pedro Gonçalves"
- "Doumbia, Altimira, Andersen e Zalazar marcam na goleada ao Estrasburgo (7-0)"
- "Benfica. 'Expectativas muito grandes'. Jhon Durán oficializado num investimento de 6,1 MEuro"
- "Tottenham insiste em Schjelderup"
- "Seleção. 'Podemos acreditar no título mundial'. Jorge Jesus explica que ideias pretende"