Exames em Setembro, absolvição de Ricardo Salgado e goleada do Sporting dominam capas

Diário de Notícias:

- "Estado recorre à Deco para colmatar falta de meios de resposta do apoio à renda"

- "Novo PM britânico. Andy Burnham.'O nosso desafio é fazer com que a política funcione'"

- "Julian Perelman. 'O acesso aos cuidados é um problema sério. O SNS está a ser discriminatório em relação aos mais pobres'"

- "Investigação. Grafeno: a tecnologia portuguesa que torna 'invisíveis' jatos e drones"

- "Banco de Portugal. 570 mil portugueses têm de andar mais de 5 km para chegar ao multibanco"

- "Educação. Ministro cria 'época especial' para compensar atrasos nos exames"

- "Crise. Houthis juntam-se ao Irão com bloqueio naval à Arábia Saudita"

- "Governo. Luís Neves mantém silêncio e espera que Montenegro seja surdo às pressões"

- "Cinema. Para conhecer os filmes que Manoel de Oliveira (não) realizou"

- "Futebol. De la Fuente, o campeão da meritocracia"

Correio da Manhã:

- "Crime no 'castelo' da Carqueja. Justiça nega liberdade a 'rei Ghob'"

- "Sporting 7 Estrasburgo 0. Reforços mostram serviço"

- "Confirmado. Durán na Luz por 5,1 milhões de euros"

- "Vouzela. Escreve carta após matar a mulher"

- "Caos na educação. Época especial de exames em setembro"

- "Direito de resposta de Jacques Rodrigues"

- "Drama. Idosa retirada de lar e deixada à porta de casa do filho"

- "Sondagem. Portugueses pedem aprovação do Orçamento"

- "Defesa. Novas fragatas levam fortuna"

- "Justiça. Ricardo Salgado absolvido em caso de corrupção"

- "'Nem uma gota'. Irão fecha torneira do petróleo em Ormuz"

Público:

- "Ministro fala em erros residuais mas milhares viram as notas recalculadas"

- "MAI. Especialistas questionam secretismo de contratos entre PJ e empreiteiro"

- "Defesa. Portugal vai comprar três novas fragatas a Itália"

- "Banca. Concorrência quer facilitar a mudança de banco"

- "Reino Unido. Burnham promete um 'novo modelo económico'"

- "Jorge Jesus. 'Os jogadores dão garantias de podermos ganhar o mundial'"

- "Festival em Sines. Do deserto do Sara à Eslováquia, um festim de blues a abrir o Músicas do Mundo"

- "Habitação. Famílias de Telheiras negoceiam com Câmara de Lisboa posse plena de 1600 fogos da EPUL"

Jornal de Notícias:

- "Fisco tem dez mil milhões de euros em dívidas que não consegue cobrar"

- "Exames com época especial em Setembro"

- "Guimarães. Dois anos de cadeia para hacker detido em Londres"

- "Combustíveis. Regulador diz que custo é mais baixo do que deveria ser"

- "Vila Real. Autocarros elétricos e nova linha da UTAD ao hospital"

- "Interior. Multibanco a mais de 15 quilómetros em 67 freguesias"

- "Sporting 7-0 Estrasburgo. Reforços abrem o caminho na goleada do leão"

- "FC Porto. Internacional sul-coreano Inbeom Hwang com contrato até 2029"

- "Mundial 2026. Campeões recebidos em apoteose depois de 'terramoto' de felicidade"

- "Porto. Diretor do Batalha destaca 'vitalidade' do cinema"

Negócios:

- "Brisa reclama compensação de 1,1 mil milhões ao Estado"

- "Inquilinos que causem danos sem direito a fundo de emergência"

- "No 'cérebro' da Inditex, onde se (a)prova o que o mundo vai vestir"

- "Concorrência quer acabar com taxa para amortizar crédito à habitação"

- "Barómetro. Maioria quer ver orçamento aprovado. É indiferente quem o viabiliza"

- "Obrigações. Portugal enfrenta hoje parede de dívida de 9 mil milhões"

O Jornal Económico:

- "60% dos europeus receiam falta de dinheiro na reforma"

- "Burnham promete plano de resgate a 10 anos"

- "Portugal vai comprar três fragatas italianas por 3,9 mil milhões"

- "[São Tomé e Príncipe] Carlos Vila Nova reeleito Presidente com 55% dos votos"

- "Concorrência. Recomendadas 17 medidas para facilitar mudança de banco"

- "Energia. Procura-se fundos da UE e privados para ligar a Marrocos"

- "95% da população tem caixa automática a cinco quilómetros"

- "Redes sociais. Benfica, Porto e Sporting têm 88% da audiência"

- "Ensino Superior. O que há a saber sobre vagas, notas e calendário"

Record:

- "Sporting 7-0 Estrasburgo. Reforços de leão. Dão nas vistas em mais uma goleada"

- "Internacional australiano de 20 anos. Irankunda é o extremo"

- "Benfica. Durán promete muito trabalho. 'Quero dar tudo e ser campeão'"

- "FC Porto. 'O melhor que vi foi do Kelvin', Inbeom apresenta-se e pica rival"

- "FC Porto. Cardoso Varela garante. 'Agora penso em mim'"

- "Seleção. Jorge Jesus. 'Próxima convocatória não fugirá muito à do Mundial"

- "Inglaterra. Kevin Keegan 1951-2026"

A Bola:

- "Sporting 7-0 Estrasburgo. Reforços de leão"

- "Doumbia, Altimira, Silas, Andersen e Zalazar marcam e brilham"

- "Ioannidis regressa após lesão e... fatura"

- "Maxi Araújo e Geny Catamo também ajudam à goleada"

- "Irankunda referenciado. Já há conversas pelo extremo australiano do Watford que esteve no Mundial"

- "FC Porto. 'Sou um jogador que dá tudo em campo'. Inbeom Hwang apresentado"

- "Villas-Boas oficializa regresso de Cardoso Varela: 'É um filho desta casa'"

- "FPF. 'Não sou burro'. Jesus garante que não haverá revolução na Seleção"

- "Benfica. 'Quero sagrar-me campeão'. Jhon Durán promete dar tudo para ajudar a equipa"

- "Empréstimo do colombiano custa Euro6,1 M. Encarnados ficam com opção de compra por Euro30 M"

- "Palhinha já está em Munique, mas encarnados acreditam ser ainda possível contratar o médio"

- "'Queremos incomodar o Benfica'. Enrico Maassen, treinador do St. Gallen antecipa duelo europeu"

O Jogo:

- "FC Porto. 'Dou tudo em campo'. Hwang passou o último natal em Portugal e rendeu-se aos encantos do Porto, prometendo vestir a pele do dragão"

- "Farioli já tinha tentado contratá-lo três vezes: Alanyaspor, Nice e Ajax"

- "Villas-Boas explica regresso de Cardoso Varela, que já treina na equipa B às ordens de João Brandão. 'É um filho desta casa que viveu sonhos falsos'"

- "Sporting. Irankunda no radar. Extremo australiano do Watford pode render Pedro Gonçalves"

- "Doumbia, Altimira, Andersen e Zalazar marcam na goleada ao Estrasburgo (7-0)"

- "Benfica. 'Expectativas muito grandes'. Jhon Durán oficializado num investimento de 6,1 MEuro"

- "Tottenham insiste em Schjelderup"

- "Seleção. 'Podemos acreditar no título mundial'. Jorge Jesus explica que ideias pretende"