Vozinha no 'onze' ideal, ao lado de Rodri, Messi e Mbappé

O guarda-redes cabo-verdiano Vozinha foi escolhido para o 'onze' ideal do Mundial2026, que integra três futebolistas da campeã Espanha - entre os quais o médio Rodri, eleito melhor jogador do torneio - e igual número da França.

A Argentina, que perdeu na final com a Espanha, por 1-0, após prolongamento, tem dois representantes na melhor equipa do Campeonato do Mundo, com destaque para o avançado Lionel Messi, que recebeu a 'Bola de Prata', enquanto entre os franceses sobressai a presença do avançado Kylian Mbappé, 'Bola de Bronze' e melhor marcador da competição, com 10 golos.

O defesa Nuno Mendes era o único português entre os candidatos ao 'onze' ideal do Mundial2026, no qual a seleção lusa foi eliminada nos oitavos de final pelos espanhóis, ao perder também por 1-0, mas não foi escolhido, tal como o guarda-redes espanhol Unai Simón, que recebeu a 'Luva de Ouro', galardão para o melhor guardião, e foi superado por Vozinha, a figura mais destacada de Cabo Verde.

A seleção africana estreou-se em Mundiais com um sensacional empate 0-0 com a Espanha e o seu veterano guarda-redes, de 40 anos, foi o principal responsável pela proeza, cotando-se como o único jogador presente na melhor equipa da prova que não chegou aos quartos de final: Cabo Verde foi eliminado pela Argentina nos '16 avos', ao perder por 3-2, após prolongamento.

À frente do guardião cabo-verdiano, a defesa é composta pelos laterais espanhóis Porro e Cucurella, com o argentino Lisandro Martínez e o francês Upamecano a serem os centrais escolhidos, após uma votação da qual não fazia parte nenhum dos elementos do elogiado eixo defensivo da Espanha, entre os quais Pau Cubarsí, eleito o melhor jogador jovem.

Rodri, 'Bola de Ouro' do Mundial2026, partilha o meio-campo com o francês Olise e o inglês Bellingham, cujas seleções se defrontaram no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares, que terminou com a vitória da Inglaterra por invulgar 6-4.

O ataque ficou entregue a Messi, segundo melhor marcador do torneio, com oito golos, ao 'Bota de Ouro' Mbappé, que se tornou o melhor marcador em fases finais, com 22 tentos, e ao norueguês Erling Haaland, terceiro mais concretizador da prova, a par de Bellingham, ambos com sete remates certeiros.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realizou-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.