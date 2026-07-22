CDU denuncia destruição do antigo Entreposto Frigorífico do Porto Novo

A CDU denunciou, esta quarta-feira, o estado de degradação do antigo Entreposto Frigorífico do Porto Novo, no concelho de Santa Cruz, considerando que o abandono da infraestrutura constitui um exemplo de desperdício de património e de dinheiros públicos.

De acordo com a nota remetida, numa iniciativa realizada junto ao antigo entreposto, o coordenador regional da CDU, Edgar Silva, afirmou que o caso representa "um crime de esbanjamento de dinheiros, de destruição de bens públicos e de destruição de património". O dirigente sustentou que esta situação não é um caso isolado, alegando que existem, em vários pontos da Região, equipamentos e infraestruturas públicas abandonados, depois de terem beneficiado de elevados investimentos públicos.

Segundo Edgar Silva, no antigo Entreposto Frigorífico do Porto Novo foram aplicadas verbas provenientes do Orçamento Regional e de fundos europeus, investimentos que, na perspectiva da CDU, acabaram por ser desperdiçados.

Durante a visita, o responsável apontou ainda para aquilo que classificou como "vandalismo em arquivos públicos, equipamentos destruídos, instalações e materiais em stock sucateados", considerando que, naquele espaço, "milhares e milhares de euros foram desperdiçados".

Para a CDU, o antigo Entreposto Frigorífico constitui "um dos maiores monumentos ao criminoso esbanjamento", responsabilizando o Governo Regional pelo estado de abandono do imóvel.

Edgar Silva defendeu ainda que, ao assinalarem-se os 50 anos da Autonomia, situações como esta "envergonham a Região".