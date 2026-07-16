Workshop no Funchal debate adaptação das infraestruturas da água às alterações climáticas

O Funchal acolheu, na passada quarta-feira, o workshop 'Análise de vulnerabilidade das infraestruturas do ciclo urbano da água às alterações climáticas', uma iniciativa integrada no projecto europeu ADAPTaRES WATER 2CAP, cofinanciado pelo programa Interreg MAC 2021-2027. A acção foi organizada pela AREAM - Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira e pelo Instituto Tecnológico de Canárias (ITC), com a colaboração da Direcção Regional do Ambiente e Mar (DRAM).

Dirigido a técnicos, gestores da água e responsáveis por infraestruturas, o encontro serviu para apresentar metodologias de avaliação de riscos climáticos e analisar a sua aplicação à realidade madeirense.

Durante a sessão foram divulgadas projecções climáticas que apontam para uma redução da precipitação entre 24% e 65% até 2100, um aumento da temperatura média até 4,9 graus Celsius na Madeira, uma subida do nível médio do mar entre 0,6 e 0,8 metros e uma maior frequência de episódios de precipitação extrema e de períodos de seca.

Os participantes realizaram ainda um exercício prático de avaliação dos impactos das alterações climáticas em infraestruturas como estações de tratamento de água e de águas residuais, dessalinizadoras, estações de bombagem e redes de distribuição e saneamento, propondo medidas de adaptação destinadas a reforçar a resiliência destas infraestruturas face aos desafios climáticos futuros.