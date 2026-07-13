Bartolomeu Perestrelo conquista dois títulos no Paredes Handball Cup

O Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo encerrou em grande a participação no Paredes Handball Cup 2026, regressando da competição com dois títulos e um segundo lugar, num dos maiores torneios internacionais de andebol de formação realizados em Portugal.

A edição deste ano decorreu entre os dias 8 e 12 de Julho, no concelho de Paredes, reunindo mais de dois mil atletas provenientes de cinco países, distribuídos por centenas de jogos disputados ao longo de cinco dias de competição. A prova voltou a afirmar-se como uma referência do andebol jovem, congregando equipas nacionais e estrangeiras em vários escalões masculinos e femininos.

O grande destaque da participação madeirense pertenceu às equipas de Sub-16 femininos e Sub-18 masculinos do CD Bartolomeu Perestrelo, que conquistaram os respectivos escalões e arrecadaram o Troféu Cidade de Paredes, confirmando o excelente desempenho evidenciado ao longo de todo o torneio.

Também a formação de Sub-14 femininos esteve muito perto de subir ao lugar mais alto do pódio. Na final frente ao CBSJ Obrero, as madeirenses protagonizaram um encontro muito equilibrado, que terminou empatado a 20 golos no final do tempo regulamentar. A decisão foi adiada para o desempate por livres de sete metros, onde a equipa espanhola acabou por vencer por 4-3, relegando o Bartolomeu Perestrelo para a segunda posição.

Os resultados alcançados confirmam o bom momento do clube funchalense, que continua a destacar-se nas competições nacionais e internacionais de formação. O sucesso em Paredes surge poucas semanas depois de as Sub-16 femininas se terem sagrado campeãs nacionais, reforçando a qualidade do trabalho desenvolvido pelo emblema madeirense na formação de jovens atletas.