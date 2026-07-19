Kuwait denuncia ataque contra central eléctrica e de dessalinização

Um ataque iraniano contra uma central de produção de água e eletricidade do Kuwait, o segundo em dois dias, provocou hoje um incêndio nas instalações, segundo as autoridades do país atingido.

"Na sequência da odiosa agressão iraniana contra o Kuwait, uma central elétrica e de dessalinização de água, pela segunda vez em dois dias, foi alvo de um ataque que provocou um incêndio em algumas instalações", declarou o Ministério da Eletricidade, Água e Energias Renováveis do Kuwait num comunicado publicado no X, acrescentando que os bombeiros estavam a trabalhar para extinguir o incêndio.

O exército do Kuwait declarou hoje que estava a responder a ataques com mísseis e drones iranianos, na sequência dos disparos lançados contra o Estado do Golfo por Teerão, que atingiram uma central elétrica e uma instalação petrolífera.

"As defesas aéreas estão atualmente a enfrentar ataques hostis com mísseis e drones, na sequência da agressão pecaminosa do Irão", indicou o exército num comunicado.

O Irão anunciou hoje de madrugada ter atacado duas bases militares no Kuwait em retaliação a ataques dos Estados Unidos a bases militares, segundo a televisão estatal.

Com o regresso dos ataques dos Estados Unidos ao Irão, as forças iranianas têm lançado ataques com mísseis e drones contra nações aliadas de Washington no Médio Oriente, incluindo o Qatar, um dos mediadores do conflito, e o Kuwait.

Esta nova vaga de ataques mútuos ditou o fracasso do memorando de entendimento firmado entre Teerão e Washington em junho passado