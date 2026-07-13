Marco Leite treina sub-23 do Marítimo

O Marítimo oficializou, nas suas redes sociais, Marco Leite como novo treinador da sua formação sub-23. O técnico, de 52 anos, acumula experiência no futebol português e internacional enquanto treinador-adjunto. Ao longo da carreira integrou equipas técnicas no FC Porto B, Olhanense, Académica, CFR Cluj, Al-Ettifaq, Royal Excel Mouscron, Farense, AFS, UD Oliveirense, Pakhtakor e, mais recentemente, na equipa principal do CS Marítimo, onde se sagrou campeão da Segunda Liga.

Com passagem pela Liga Revelação, onde orientou a equipa Sub-23 do Farense na temporada 2020/21, Marco Leite assume agora o comando técnico dos Sub-23 verde-rubros, dando continuidade ao seu percurso no Clube e contribuindo para o desenvolvimento dos jovens atletas maritimistas.

A equipa técnica dos Sub-23 contará ainda com Bruno Fernandes e Ricardo Chíxaro, na função de treinadores-adjuntos, Francisco Nunes como treinador de guarda-redes e Daniel Roldão como preparador físico. O cargo de team manager será desempenhado por Valdemiro Vieira.