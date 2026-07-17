Prisão preventiva para jovem de 17 anos suspeito de matar homem na Amadora

O jovem de 17 anos que é suspeito de ter matado um homem de 26 anos na Cova da Moura, no concelho da Amadora, ficou em prisão preventiva, disse ontem à agência Lusa fonte da Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a PJ, a vítima, namorado da irmã do suspeito, "foi esfaqueada nas regiões torácica e lombar" no domingo, ao final da tarde, junto à casa do agressor.

O homem ainda foi transportado para o hospital, mas viria a morrer.

Segundo a Polícia Judiciária, na origem do crime estará o "comportamento reiteradamente violento da vítima" para com a namorada, irmã do jovem detido.

A PJ refere ainda que, no dia do crime, a vítima terá "agredido vários familiares" do jovem.

Presente hoje a tribunal para primeiro interrogatório, o jovem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva.