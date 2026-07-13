Detidos dos No Name Boys ficam em prisão preventiva

Os 10 detidos da claque benfiquista No Name Boys, suspeitos de terem agredido um adepto do Sporting perto do pavilhão leonino antes do dérbi de futsal de 19 de fevereiro, ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje a PSP.

Em comunicado, a PSP explicou que os detidos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva a todos os elementos da claque No Name Boys.

Em causa estão suspeitas dos crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, participação em rixa e danos qualificados antes de um jogo de futsal entre o Sporting e o Benfica.

Os 10 suspeitos foram detidos no dia 09 de julho pela PSP na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da operação KICKOFF, durante a qual foram ainda cumpridos 11 mandados de busca domiciliária para recolha de prova.

O caso aconteceu quando o grupo se dirigiu, fora do cordão policial, às instalações da claque sportinguista Juve Leo, no Estádio José Alvalade, tendo, alegadamente, acabado por agredir um adepto leonino, precisou o comissário Tiago Costa, da Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa à Lusa.

A rixa resultou na detenção pela PSP de 124 adeptos dos dois clubes, libertados no dia seguinte e sujeitos a termo de identidade e residência.