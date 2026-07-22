Número de mortos na Venezuela aumenta para 5.346

O número de mortos na sequência do duplo sismo que atingiu o Venezuela há quase um mês subiu para 5.346, segundo o último balanço oficial divulgado esta terça-feira.

Dois abalos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiram a 24 de junho o norte do país, em particular o estado costeiro de La Guaira, próximo da capital Caracas.

De acordo com o relatório diário publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, 5.346 pessoas perderam a vida na catástrofe, contra 5.278 registadas no dia anterior. O número de feridos mantém-se em 16.740.

Em La Guaira, equipas de socorro e voluntários continuam a procurar corpos sob os escombros dos edifícios colapsados. Pelo menos 23.122 pessoas desalojadas vivem em campamentos improvisados em estádios, praças ou passeios, muitas vezes sem acesso a água potável ou saneamento.

A presidente interina, Delcy Rodríguez, atribuiu na segunda-feira apartamentos num complexo de habitação social em Caracas a cerca de 200 famílias que perderam o lar, prometendo entregar 4.000 casas ainda este ano.

Segundo os números oficiais, mais de 850 edifícios foram danificados e 190 ruíram totalmente. As autoridades não avançaram dados sobre desaparecidos, mas a ONU estimou, dois dias após o desastre, que poderiam chegar a 50.000, embora outras projeções apontem para cerca de 10.000.