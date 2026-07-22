José Tolentino Mendonça entre autores lusos na Festa Literária Internacional de Paraty

Autores como José Tolentino Mendonça e Ana Paula Tavares, "Viagens Literárias" propostas por José Luís Peixoto e Mar Becker, e a programação da Casa da Arquitetura marcam a Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Brasil, que começa hoje.

A FLIP decorre este ano até dia 26, com um programa que homenageia a poetisa brasileira Orides Fontela (1940-1998), vencedora do Prémio Jabuti (1983), reunindo ainda autores como José Tolentino Mendonça, Djaimilia Pereira de Almeida e Ana Paula Tavares, Andrea del Fuego, Cármen Lúcia, Cláudia Lucas Chéu, Conceição Evaristo, Marília Garcia e Milton Hatoum, Andrei Kurkov, Kamel Daoud, Maria Reva e Zadie Smith.

A "Casa de Portugal: Viagens Literárias", com curadoria de José Luís Peixoto e Mar Becker, vai propor 15 mesas com autores portugueses, brasileiros, angolanos e guineenses, num percurso por "diferentes paisagens da literatura em língua portuguesa", mobilizando escritores como Ondjaki, Tatiana Salem Levy, Florbela Paraíba, Ana Suy, Mariana Salomão Carrara, João Gabriel Lima, Elisseu Banori e Fernando Pinto do Amaral, entre muitos outros.

Os escritores Valter Hugo Mãe e Ignácio de Loyola Brandão e o arquiteto Solano Benítez participam, por seu lado, na estreia da Casa da Arquitetura com programação própria na FLIP+, a par de mais de meia centena de convidados portugueses e brasileiros que estarão presentes em 16 mesas de debate, lançamentos editoriais e encontros dedicados à literatura, arquitetura, património, território, ambiente e alterações climáticas, segundo a programação divulgada pela Casa da Arquitetura --- Centro Português de Arquitetura, responsável pela curadoria.

A iniciativa resulta de uma parceria entre a Casa da Arquitetura e o festival literário, no âmbito do programa FLIP+, que tem por objetivo ampliar abordagens e "articular novas vozes, linguagens e canais de diálogo", a par da programação geral de raiz literária do festival.

No âmbito desta parceria com a Casa da Arquitetura, a programação abre com "Quando o século", encontro entre o escritor português Valter Hugo Mãe e a romancista brasileira Carla Madeira, dedicado ao tempo presente, à memória, à fragilidade humana e ao papel da literatura perante desafios do século XXI.

Valter Hugo Mãe regressará ao programa no último dia para conversar com o escritor brasileiro Ignácio de Loyola Brandão sobre memória coletiva, transformações sociais e a capacidade de a literatura imaginar futuros possíveis.

A arquitetura e o território ocupam um lugar central nesta FLIP+, com criadores como o arquiteto paraguaio Solano Benítez, Leão de Ouro da Bienal de Veneza, a arquiteta portuguesa Inês Lobo e o crítico de arquitetura Fernando Serapião; com Paula Mascarenhas, Renato Ogawa e o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, no debate sobre estratégias urbanas para as alterações climáticas; e com o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e o diretor-executivo da Casa da Arquitetura, arquiteto Nuno Sampaio, entre outros, num debate sobre a arquitetura como fator de desenvolvimento.

Entre os participantes neste programa foram também anunciados a ministra portuguesa do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, e o ministro brasileiro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.

A dimensão editorial da Casa da Arquitetura estará representada com o lançamento de três publicações: "Lucio Costa Arquivo", a partir do espólio do urbanista brasileiro depositado na instituição portuguesa; uma nova edição de "Raízes do futuro: Lucio Costa e a tradição moderna"; e "Construir o aberto. Arquitectura e verso", que reúne poesia, arquitetura e fotografia.

"O futuro como biblioteca: palavras, utopias e distopias", conversa proposta pelo Pelouro da Cultura da Câmara do Porto, moderada pelo vereador Jorge Sobrado, reunirá Eliana Alves Cruz, Rui Couceiro e Vivien Mercier Suarez.