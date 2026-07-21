A 5.ª Comissão de Saúde e Protecção Civil da Assembleia Legislativa, presidida por Joana Silva (PSD), realizou audições sobre a portaria regional que restringe a prescrição e tratamentos de fisioterapia a médicos especialistas de Medicina Física e Reabilitação e Ortopedia.

A primeira audição foi ao bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas foi ouvido, hoje, por videoconferência. António Lopes defende a reversão da portaria e tece duras críticas à decisão do Governo Regional que, diz, não reconhece as competências profissionais dos fisioterapeutas, profissionais com formação superior.

Numa segunda audição foi ouvido o presidente do Conselho Regional da Ordem dos Médicos, Gil Bebiano Barros que manteve o que já consta parecer enviado ao IASAUDE.

O médico concorda com as alterações da portaria que regulamenta a prescrição de tratamentos, quem os pode prescrever e quais as técnicas que são comparticipadas.

Gil Bebiano destaca o aumento exponencial de gastos nestes tratamentos sem que isso se traduza em benefício para os utentes.

A própria definição e acto médico impede que seja alargado a outras profissões.