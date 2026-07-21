Trump diz que eleições intercalares não influenciam decisões sobre conflito com Teerão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu hoje que as eleições intercalares de novembro não condicionam as decisões da administração norte-americana sobre o conflito com o Irão, nem sobre a crise em torno do estreito de Ormuz.

"(As ações do Irão em torno do estreito) provavelmente não terão qualquer impacto sobre mim. Vou apenas fazer a coisa certa", afirmou Trump durante um encontro na Casa Branca com o Presidente libanês, Joseph Aoun.

Questionado sobre a possibilidade de Teerão estar a tentar influenciar as eleições através das ameaças à navegação na estratégica via marítima, o chefe de Estado norte-americano afirmou não a encarar a situação dessa forma.

Trump rejeitou igualmente que a proximidade das eleições intercalares de 03 de novembro, também conhecidas como 'midterms', nas quais os republicanos de Donald Trump procuram manter a maioria no Congresso, esteja a influenciar a estratégia da Casa Branca face ao Irão.

"Todos dizem: 'Vocês estão a fazer isso antes das eleições'", afirmou Trump, desvalorizando essa interpretação.

A administração norte-americana enfrenta, contudo, a crise com o Irão num contexto de pressão política interna, marcado pelo impacto económico do conflito e pela subida dos preços da energia.

Segundo uma sondagem do Pew Research Center realizada no final de abril, 34% dos norte-americanos aprovam o desempenho de Trump na presidência, o valor mais baixo do seu segundo mandato.

Um estudo da Universidade Brown estima, por seu lado, que o aumento dos preços da gasolina e do gasóleo desde o início da guerra com o Irão, em fevereiro passado, representou um custo adicional de cerca de 71 mil milhões de dólares (cerca de 60 mil milhões de euros) para os consumidores norte-americanos.