Lisboa volta a disputar título de melhor destino e terminal de cruzeiros da Europa

O Porto de Lisboa volta a estar entre os principais candidatos aos World Cruise Awards, ao ser novamente nomeado nas categorias de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa e Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa, distinções que reforçam o posicionamento internacional da capital portuguesa no sector. Os vencedores serão anunciados a 14 de Outubro, durante a 6.ª gala anual dos prémios.

As nomeações surgem depois de Lisboa ter conquistado, em 2024, ambos os galardões, somando ainda os títulos de Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa em 2022 e de Melhor Destino de Cruzeiros da Europa em 2021.

Na categoria de melhor terminal, Lisboa concorre com infraestruturas de referência como Barcelona, Civitavecchia, Amesterdão, Mónaco e Oslo. Já na disputa pelo melhor destino europeu, enfrenta cidades e regiões como Atenas, Barcelona, Dubrovnik, Kotor, Madeira, Montecarlo, Nice, Oslo e Roma.

O reconhecimento internacional coincide com um período de crescimento da actividade de cruzeiros na capital. Em Junho deste ano, o Porto de Lisboa registou o melhor mês de Junho de sempre, com 81.735 passageiros, mais 53% do que no mesmo mês de 2025, e 37 escalas, o valor mais elevado de sempre para este período, de acordo com nota de imprensa divulgada esta quinta-feira pelo Porto de Lisboa.

No conjunto do primeiro semestre de 2026, passaram pelo porto 302.496 passageiros e realizaram-se 165 escalas, números que representam um aumento de 5% face ao período homólogo. O segmento de turnaround — passageiros que iniciam ou terminam o cruzeiro em Lisboa — cresceu 7%, atingindo os 85.449 passageiros, reforçando o impacto económico da actividade nos sectores da hotelaria, restauração, comércio e transportes.

A Administração do Porto de Lisboa considera que estas nomeações reflectem o trabalho conjunto desenvolvido entre o porto, o terminal, as companhias de cruzeiros e os operadores turísticos, consolidando Lisboa como uma das principais portas de entrada do turismo de cruzeiros na Europa.

Durante o primeiro semestre deste ano, o porto recebeu ainda oito navios em primeira escala, entre os quais o Orient Express Corinthian, que escolheu Lisboa como primeiro porto da sua viagem inaugural após sair do estaleiro.