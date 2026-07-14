Seguro enaltece inclusão e 'fair-play' do desporto em tempos de intolerância

O Presidente da República enalteceu hoje os Jogos Olímpicos e o desporto em geral pelos valores éticos e de cidadania que promovem, como a inclusão e o 'fair-play', em tempos que descreveu como de crescente intolerância e fragmentação.

António José Seguro falava numa cerimónia no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, durante a qual foram homenageados os antigos atletas olímpicos portugueses e apresentada a nova Equipa Portugal para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos da América, em 2028.

O chefe de Estado assinalou que "pela primeira vez, atletas olímpicos e paraolímpicos apresentam-se sob uma identidade comum", e congratulou-se com essa decisão.

"Mais do que uma opção de organização ou de imagem, esta decisão traduz convictamente uma ideia de país. Afirma que a igualdade se concretiza em escolhas, afirma que a inclusão se realiza em práticas. Afirma que Portugal reconhece o mérito, a coragem e o talento em todas as pessoas, sem exceção. Esta é uma decisão que honra o desporto, honra o movimento olímpico, honra o movimento paraolímpico e honra os valores da República Portuguesa", declarou.

O Presidente da República referiu-se aos Jogos Olímpicos como "uma das mais notáveis realizações da comunidade internacional", por "reunir tantas nações em torno de valores comuns, ultrapassando diferenças de língua, de cultura, de religião ou de geografia".

"Esse património ético que gostaríamos que fosse um marco civilizacional torna-se particularmente importante num tempo em que assistimos, vezes demais, ao crescimento da intolerância, da fragmentação e da desconfiança. O desporto lembra-nos que competir não significa excluir, que procurar vencer nunca pode significar desrespeitar o adversário e que a verdadeira excelência exige sempre respeito pelas regras, pelos outros e por nós próprios", considerou.

O chefe de Estado apontou o desporto como "uma extraordinária escola de cidadania", que "ensina disciplina, responsabilidade e perseverança, ensina que o talento só produz resultados quando acompanhado pelo trabalho" e que "nenhuma vitória é exclusivamente individual".

"E lembra-nos que os valores do 'fair-play' não pertencem apenas às pistas, aos pavilhões ou às piscinas, pertencem também à vida democrática e ao modo como escolhemos viver em sociedade", acrescentou.

António José Seguro, que na quarta-feira disse esperar que os problemas na classificação dos exames nacionais fossem rapidamente resolvidos e que a confiança no sistema de avaliação fique intacta, não quis hoje, nesta ocasião, voltar a abordar esse tema.

Interpelado pelos jornalistas, à saída do Pavilhão Carlos Lopes, respondeu: "A única coisa importante neste momento é assinalar a Equipa Portugal, que é uma excelente ideia de integração dos nossos atletas paralímpicos e olímpicos. E eu não quero desviar o assunto deste importante ato que o país deve reconhecer como um exemplo".

Na intervenção que fez nesta cerimónia, o Presidente da República realçou o "momento raro" de homenagem a antigos atletas olímpicos e dirigiu-se em particular ao "campeão Carlos Lopes", que conquistou a primeira medalha de ouro para Portugal, na maratona, nos Jogos Olímpicos de 1984, em Los Angeles, recuando no tempo para lembrar essa vitória.

"À uma da manhã estava eu, um bocadinho mais novo, o Carlos Lopes também, a assistir, conjuntamente com umas centenas de pessoas, à sua corrida. Se me permite, à nossa corrida, porque a forma como correu, a sua coragem, a sua persistência, o seu talento, o seu esforço e, no final, a sua alegria, representava muito mais do que um atleta. Representava esse atleta e representava Portugal", disse-lhe, agradecendo-lhe "por essa alegria que deu a um país inteiro".