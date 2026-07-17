Nota dos exames nacionais na Escola da Levada a partir das 10h30

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, mais conhecida por Escola da Levada, terá, a partir da manhã deste sábado, as pautas com os resultados dos exames nacionais afixadas.

Segundo informação divulgada direcção, a escola vai estar excepcionalmente aberta entre as 10h30 e as 13h00, para que os alunos e encarregados de educação possam consultar as classificações, que estarão afixadas no pátio, junto ao bar dos alunos.

Não obstante, também é referido que os resultados das provas finais dos 9.º ano só serão disponibilizadas no início da próxima semana.