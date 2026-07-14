Clube Escola da Levada ganha no Maia Handball Cup 2026

A equipa masculina de andebol no escalão de Sub-18 do Clube Escola da Levada, foi o grande vencedor no escalão, da 22.ª edição do Maia Handball Cup, evento que se realizou entre os dias 4 e 11 de Julho naquela localidade.

Um grupo de jovens promessas que assim confirmam o excelente trabalho realizado no Clube Escola da Levada.

Depois do CS Madeira, Bartolomeu Perestrelo e CS Marítimo, foi agora a vez do CE Levada demonstrar as suas qualidades.