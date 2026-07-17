Ministro diz que vai responsabilizar directores se notas não forem divulgadas hoje

O ministro da Educação disse hoje que iria responsabilizar os diretores caso as notas dos exames nacionais do ensino secundário não forem divulgadas hoje devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino.

"Teria muita dificuldade em perceber que, pelo facto de as notas chegarem às 19:30, não seriam lançadas (hoje)", disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, em entrevista à SIC.

Questionado sobre a possibilidade de algumas escolas não afixarem as pautas hoje, devido ao encerramento dos serviços, Fernando Alexandre sublinhou que "hoje não é um dia normal".

"Pode acontecer, mas eu vou precisar da justificação do diretor, e será pedido individualmente a cada um se isso acontecer", afirmou.

No dia previsto para a afixação das pautas dos exames nacionais do ensino secundário, só ao final da tarde, às 19:30, é que o Júri Nacional de Exames enviou as provas classificadas às escolas.

Algumas escolas já informaram os encarregados de educação que os resultados não serão divulgados hoje.