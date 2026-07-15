Ministro da Educação diz que "99% das respostas" estão corrigidas

O ministro da Educação revelou hoje que 99% das respostas dos exames nacionais do ensino secundário estão corrigidas e que na sexta-feira serão publicadas "todas as avaliações com rigor e transparência".

"Nós temos 99% das provas corrigidas, o processo está a decorrer com normalidade, mas obviamente quando chegarmos à fase final é preciso identificar as provas que não estão a ser corrigidas, porque há professores que podem ter atestado medico", disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação, antes de entrar para um encontro sobre ciência que começou hoje em Lisboa.

Depois de o ministério ter dado mais um dia para terminar o processo de correção das mais de 300 mil provas, que deveria ter terminado na terça-feira, Fernando Alexandre disse hoje que "durante a manhã de hoje as provas estarão quase todas fechadas".

O maior problema prendeu-se com o exame de Português, "porque é a mais difícil de corrigir", disse o ministro, prometendo que na sexta-feira serão publicadas "todas as avaliações com rigor e com transparência".